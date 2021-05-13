SON DAKİKA: Muhalefette kim kiminle hangi hesabı yapıyor? İşte gizli görüşmelerin perde arkası...

"HDP EŞİTTİR PKK DİYEBİLİRİZ"

HDP eşittir Kürt diyemeyiz ancak HDP eşittir PKK diyebiliriz. Dolayısıyla Kürt kökenli seçenler, onların beklentileri ve davranışlarını HDP'yi ipotek ederek siyaseti HDP üzerinden özellikle Kürt kökenli seçmenlerin terchleri ve beklentileri bakımından mutlak olarak HDP'yi merkezine alan yorumları maksatlı ve odaklı olarak görüyorum." şeklinde konuştu.

MUHALEFET KANADI BAZI İSİMLERİ HANGİ AMAÇLA ÖNE SÜRDÜ?

Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için muhalefet kanadından bazı isimlerin öne sürülmesindeki asıl amacı da değerlendirdi.

Önemli bir noktaya değinen Müderrisoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu. Bunların tamamı bugün itibarıyla kamuoyunda test etme, ne kadar karşılık bulur denemesidir." şeklinde konuştu.