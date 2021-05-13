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Giriş Tarihi: 13.5.2021 15:33 Son Güncelleme: 13.5.2021 15:34

’ın ikiyüzlülüğü: Filistinli ise öldü, İsrailli ise öldürüldü

Şerif Can Şerif Can
The New York Times’ın ikiyüzlülüğü: Filistinli ise öldü, İsrailli ise öldürüldü

Amerika medyası İsrail işgal kuvvetlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarını manipüle ederek kamuyounu yanlış yönlendiriyor. Yaptıkları haberlerde katledilen Filistinlileri doğal yoldan ölmüş gibi gösterirken ölen işgalcilerin Filistinliler tarafından öldürüldüğünü öne çıkarıyor.

İsrail işgal güçlerinin Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahalesinde şiddetin dozu giderek artmaya devam ediyor. Başta Türkiye'deki ajanslar olmak üzere birçok uluslararası haber ajansı yaşananların doğru bir şekilde kamuoyuna yansımasına çabalarken Amerikan basınını haberlerinde skandal ifadeler kullanıyor.

The New York Times'ta yer alan bir haberde vefat eden Filistinliler için 'öldü' ifadesi kullanılırken İsrailliler için 'öldürüldü' ifadesi kullanıldı. Amerika'da yayın yapan medya kuruluşu haberde; "16'sı çocuk olmak üzere 67'den fazla Filistinli ÖLDÜ" ve "Biri 5 yaşında en az 6 İsrailli, Hamas ve İslamcı müttefikleri tarafından atılan roketler tarafından ÖLDÜRÜLDÜ" gibi iki ayrı ifadeye yer verdi.

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The New York Times’ın ikiyüzlülüğü: Filistinli ise öldü, İsrailli ise öldürüldü
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