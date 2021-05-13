The New York Times’ın ikiyüzlülüğü: Filistinli ise öldü, İsrailli ise öldürüldü

İsrail işgal güçlerinin Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahalesinde şiddetin dozu giderek artmaya devam ediyor. Başta Türkiye'deki ajanslar olmak üzere birçok uluslararası haber ajansı yaşananların doğru bir şekilde kamuoyuna yansımasına çabalarken Amerikan basınını haberlerinde skandal ifadeler kullanıyor.

The New York Times'ta yer alan bir haberde vefat eden Filistinliler için 'öldü' ifadesi kullanılırken İsrailliler için 'öldürüldü' ifadesi kullanıldı. Amerika'da yayın yapan medya kuruluşu haberde; "16'sı çocuk olmak üzere 67'den fazla Filistinli ÖLDÜ" ve "Biri 5 yaşında en az 6 İsrailli, Hamas ve İslamcı müttefikleri tarafından atılan roketler tarafından ÖLDÜRÜLDÜ" gibi iki ayrı ifadeye yer verdi.