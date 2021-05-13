Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın annesi toprağa verildi

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın annesi Safinaz Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belediye tarafından duyurulmuştu. Ümraniye Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından "Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım Bey'in kıymetli annesi Safinaz Yıldırım Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım olmak üzere ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Dualarınızı bekleriz" denilmişti.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın annesi Safinaz Yıldırım'ın cenaze namazı Ümraniye'deki camide kılınmasının ardından toprağa verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlayarak "Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım'ın annesi Safinaz Hanım'ı son yolculuğuna uğurladık. Safinaz annemize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.