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Haberler Gündem Haberleri Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın annesi toprağa verildi
Giriş Tarihi: 14.5.2021 00:06

Belediye Başkanı ’ın annesi toprağa verildi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın annesi toprağa verildi

Belediye Başkanı ’ın annesi Safinaz Yıldırım’ın cenaze namazı Ümraniye’deki camide kılındıktan sonra toprağa verildi. Valisi başsağlığı mesajı yayınlayarak “Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım’ın annesi Safinaz Hanım’ı son yolculuğuna uğurladık. Safinaz annemize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın annesi Safinaz Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belediye tarafından duyurulmuştu. Ümraniye Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından "Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım Bey'in kıymetli annesi Safinaz Yıldırım Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım olmak üzere ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Dualarınızı bekleriz" denilmişti.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın annesi Safinaz Yıldırım'ın cenaze namazı Ümraniye'deki camide kılınmasının ardından toprağa verildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlayarak "Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım'ın annesi Safinaz Hanım'ı son yolculuğuna uğurladık. Safinaz annemize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.


BABASI DA 10 GÜN ÖNCE VEFAT ETMİŞTİ

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın 10 gün önce de 88 yaşındaki babası Ahmet Galip Yıldırım hayatını kaybetmiş, İstanbul'daki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmıştı.

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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın annesi toprağa verildi
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