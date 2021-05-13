‘Zafere bir nebze kaldı’

İçişleri Bakanı Süleymen Soylu, Hakkari Yüksekova'da bulunan 3 bin 480 rakımlı Düztepe Üs Bölgesi'nde Mehmetçikle bir araya eldi. Başkan Erdoğan, kendisini arayanSoylu'nun telefonundan askerlere seslendi. Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, "Orada verdiğiniz mücadele sebebiyle sizleri tebrik ediyorum. Buralarda daha önce çok şehitlerimiz oldu, mekanları cennet olsun. Yaralılarımız oldu, Rabbim şifa versin. Sürdürdüğünüz bu mücadele sebebiyle şahsım, milletim adına sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum" dedi. Terörle mücadelede zafere bir nebze kaldığını bildiren Erdoğan, "Bu zaferi inşallah beraberce, şu anda kabirlerinde uyuyan şehitlerimizin rahat uyuması için gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Çünkü onların ardından sizlerin verdiği bu mücadele, özellikle şehitlerimizi rahat ettirmiştir. Ailelerinizle birlikte sizlere mutluluklar diliyorum. Yaralılarımıza da şifalar diliyorum, kalın sağlıcakla" diye konuş