Adana’da İsrail protesto edildi

Adana'da Sabancı Merkez Camii'nde kılınan Cuma namazından sonra toplanan grup İsrail'e lanetler yağdırdı.

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) Başkanı Mahmut Eraslan, "Bugün İsrail ve onu destekleyenlere karşı, onunla işbirliği yapanlara karşı verilecek mücadelenin sonunda insanlık adalete ulaşacaktır. Tarih İsraili devlet olarak, bilim siyonizmi fikir olarak reddetmiştir. Şimdi sıra Müslümanlarda ve dünyanın tüm iyi insanlarında; İsrail'i kanıyla, kiniyle ve kiriyle, zulmü ve terörüyle zihinlerimizde reddetmenin, işgalci olduğu coğrafyadan ve sistemlerden defetmenin vaktidir" dedi.

Daha sonra Adana İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından şehit düşen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.