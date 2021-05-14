Ağrı şehidi memleketine uğurlandı

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan havaalanına getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve şehit Kabalay'ın öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi.
Daha sonra şehidin naaşı , silah arkadaşlarının omuzlarında memleketi Denizli'ye uğurlanmak üzere askeri uçağa taşındı.
Düzenlenen törene, Ağrı Valisi Osman Varol, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 12. Mekanize Tugay Komutanı Vekili Albay Serhat Kasalak, Iğdır 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Belediye Başkan Vekili Mehmet Özgül, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.