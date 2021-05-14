Ağrı’da polislere kalleş saldırı: 1 şehit

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran hududunda yapımı süren güvenlik duvarında nöbet tutan polislere PKK'lı teröristlerce sınırın İran tarafından roketli ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Iğdır Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şubesi'ne bağlı ekiplerin Gürbulak Gümrük Kapısı'na yakın Bölükbaşı Köyü'nde nöbet değişimi yaptığı saat 19.00 sıralarında gerçekleşen kalleş saldırıda polis memuru Veli Kabalay şehit oldu, Refik Tüysüz, Ferhat Can Gümüşer, Emrah Kara ve Ertuğrul Ömer isimli polisler de yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı polis memurlarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Denizli'deki ailesine şehadet haberi verilen polis memuru Veli Kabalak'ın 2017 yılında mesleğe başladığı ve 8 aylık bir çocuk babası olduğu öğrenildi.