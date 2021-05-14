Avrupa’dan Türkiye’ye kardeşlik köprüsü

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" sloganıyla ortak bir projeye imza attı. Proje kapsamında Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız ile Türkiye arasında kardeşlik köprüleri kurulması amaçlanıyor. Proje kapsamında; Avrupa'dan 11 ülke 33 bölge ile Türkiye'den 33 ilin kardeş ilan edildiği ifade edilirken projenin ilk ayağı olarak bayramlaşma etkinliği gerçekleştiriliyor. "Avrupa'dan Türkiye'ye Kardeşlik" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte; özellikle yetim öksüz, şehit ve gazi yakını, hastanede tedavi gören çocuklar başta olmak üzere on binlerce çocukla bayramlaşma gerçekleştiriliyor.