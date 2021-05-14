Başını dik tut Filistinli kardeşim Türkiye hep yanında olacak

Mescid-i Aksa'ta teravih baskını yapan, Gazze'ye bomba yağdırarak aralarında çocukların da bulunduğu onlarca sivili katleden İsrail zulmü, Filistin halkını kutsallarından asla vazgeçirmedi.Yüz bini aşkın kişi Kudüs'ün doğusundaki eski şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da bayram namazını eda etti. Bayram namazının ardından Filistinli Müslümanlar tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kılınan gıyabi cenaze namazından sonra çok sayıda Filistinli Harem-i Şerif'teki Kıble mescidi ile Kubbet's Sahra arasında yer alan alanda gösteri düzenledi.Filistin ve kelime- i tevhid bayrakları açan cemaat, "Özgürlük", "Kanımız canımız sana feda olsun ey Aksa" sloganları attı. Harem-i Şerif'e akın eden Filistinliler minicik çocuklarını toprağa vermenin acısını kalplerine gömerek buruk da olsa bayramın coşkusunu yaşamaya çalıştı. Ağızlarda ise gelecek güzel günler için umudun adı olan mazlumların ve dünya vicdanın sesi Türkiye vardı.Filistinliler, İsrail zulmüne ve zulme sessiz kalanlara karşı Mescid-i Aksa önünde gururla Türk bayrakları açtı. Filistinli çocuklara ise bayramın coşkusu yaşatılmaya çalışıldı. Palyaçolar çocuklara Filistin bayrağının renklerini taşıyan balonlar verirken, miniklerin yüzleri de Filistin bayrağı renkleriyle boyandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı telefonla arayan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri de desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Batı Şeria'da da binlerce Filistinli bayram namazı sonrası İsrail saldırılarında şehit düşenler için dualar etti. El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii görevlisi Hıfzı Ebu Esnine, İsrail'in yoğun güvenlik önlemlerine rağmen bayram namazı için camiye 3 bin kişinin geldiğini söyledi.