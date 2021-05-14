Çatalla direnen çocuğu görünce dayanamadık

İsrail'in Mescid'i Aksa ve Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları protesto için İstanbul Levent'teki İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde araçlarını yakan Dora ve Ahmet Turan Altınbaşak çifti SABAH'a konuştu: Gözü yaşlı çocukların, anaların yaşadıklarına daha fazla duyarsız kalamadık. Hepimizin anası, babası, kardeşi, ailesi var. Dayanamadık. Filistin'de insanların yaşadıkları bu zulme daha fazla sessiz kalamadık İsrail askerlerine elinde çatalla direnen çocuğun fotoğrafını görünce yaşanan zulme daha fazla dayanamadık. Bizim de o yaşlarda, 4 yaşında bir yeğenimiz var. Adı Sıla. O gözümüzün önüne geldi. Bizim çocuğumuz yok. Çocukların akan gözyaşlarına dayanamıyorum. Çok ağır bir durum. Her Müslümanın yaşadığı hisleri biz de fazlasıyla yaşadık. İnsan olanın dayanamayacağı bir vahşet, bütün dünyanın gözü önünde yaşanıyor. Biz de kendimizce bu şekilde sesimizi, tepkimizi dünyaya duyurmak istedik. Gerekirse bu uğurda şehit oluruz. Yeter ki onların gözyaşları dinsin.. Yeter ki çocuklar ağlamasın.