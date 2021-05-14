Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır.

İsrail dünyanın gözü önünde sivilleri katlediyor! Canlı yayında insanlık suçu

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir.Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır.