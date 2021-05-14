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Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır.
Giriş Tarihi: 14.5.2021 10:00 Son Güncelleme: 14.5.2021 10:04

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı : Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır.

DHA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı : " için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. ’in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir.

Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır.


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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır.
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