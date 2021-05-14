Cumhuriyet savcısına ‘lan’ yumruğu!

İstanbul'da görevli H.H.S. isimli bir savcı, 27 Kasım günü aracıyla Şişli'deki evine gidiyordu. 52 yaşındaki savcı S., ikametinin bulunduğu sokağa girmeye çalıştığı sırada, yolu kapatan ve önceden kaza yaptıkları için tutanak hazırlayan araç sahiplerini gördü. Yanlarına giderek fotoğraf çekildiğinde ise araçları çekebileceklerini söylemek isteyen savcı H.H.S., kaza yapan sürücü Ö.K. 'nin öfkesiyle karşı karşıya kaldı.

'LAN' YUMRUĞU

İddiaya göre Ö.K., yaşlı adama "Yürü lan" diyerek bağırdı. Savcı, "Sen neden lan şekilde konuşuyorsun" diye tepki gösterince, 28 yaşındaki genç sesini daha fazla yükselterek, "Diyorum lan ne olacak" şeklinde bağırmaya devam etti. Bu sırada genci uyarmak için aracından inen savcı H.H.S., darp edilmeye başladı. Gencin sağ yumruğu sonrası sırt üstü yere düşen savcıya sürücü bir de, "Gördün mü olacağı buydu, git arabanı park et gel, seni bekliyorum, korkak, gel seni geberteceğim" şeklinde alenen hakaret ve tehdit içeren sözler söyledi.

DAVA AÇILDI

H.H.S. yaşadığı bu olay sebebiyle sürücüden şikayetçi oldu. İfadesi alınan genç adam, yumruk attığını, "lan" diyerek hakaret ettiğini, fakat tehdit etmediğini beyan etti. Adli Tıp Raporunda, savcı H.H.S.'nin gözünde fundus yırtığına neden olacak biçimde yaralandığı, yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı ve basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte bulunmadığına dair rapor verildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Ö.K. hakkında, 'Hakaret, Tehdit ve Basit Yaralama' suçlarından dava açıldı. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.