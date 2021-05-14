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Giriş Tarihi: 14.5.2021 15:57

’da, İsrail’e tepki

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da, İsrail’e tepki

AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın'ın çağrısıyla Diyarbakır Sümer Park Camii ve yaşam alanında bir araya gelen sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar işgalci İsrail devletinin Filistin ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etti.

Cuma namazının ardında Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar atarak Filistin halkının mücadelesine destek verdi.

AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı etkinlikte Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklama yapılarak İsrail'in saldırıları protesto edildi.

Cuma namazından önce vaaz veren İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ile emekli vaiz Mehmet Said Yaz, İsrail zulmüne karşı İslam dünyasına birlik ve beraberlik mesajı verdi.

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Diyarbakır’da, İsrail’e tepki
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