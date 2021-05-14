Diyarbakır’da, İsrail’e tepki

Cuma namazının ardında Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar atarak Filistin halkının mücadelesine destek verdi.
AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı etkinlikte Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklama yapılarak İsrail'in saldırıları protesto edildi.
Cuma namazından önce vaaz veren İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ile emekli vaiz Mehmet Said Yaz, İsrail zulmüne karşı İslam dünyasına birlik ve beraberlik mesajı verdi.