Eski CHP'li Yılmaz Ateş'ten Ali Babacan'ın ihanet açıklamasına sert tepki: Liderine bunu yapan ülkeye ne yapmaz ki?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti'de bulunduğu dönem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı aday olarak çıkarılmasına destek verdiğini itiraf etmişti. Ali Babacan'ın söz konusu itirafına tepki gösteren eski CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekillerinden Yılmaz Ateş, "Liderlerine bu ihaneti yapanlar, küresel güçlerin elindeki oltanın ucunda asılı yeni makamlar için bu millete, bu ülkeye acaba ne yapmazlar ki?" ifadelerini kullandı.
Eski CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekillerinden Yılmaz Ateş
"KILIÇDAROĞLU BUNLARIN HİÇBİRİNE TEK SÖZ SÖYLEYEMEDİ"
Yılmaz Ateş yaptığı yazılı açıklamada, dönemin ABD Büyükelçisinin, Wikileaks belgelerinde yayınlanan telgrafında, "ABD'nin çıkarları için Deniz Baykal CHP'nin başından defedilip, yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirilmelidir." ifadesinin yer aldığını, Baykal'ın istifasına yol açan komplodan birkaç ay önce İsveç merkezli Silk Road Enstitüsünün hazırladığı rapordaki, "Baykal istifa etmek zorunda bırakılır. Onun yerine Kılıçdaroğlu genel başkanlığa seçilir. Kılıçdaroğlu parti politikalarını değiştirir ve bununun üzerine Avrupa'daki bazı partiler tarafından desteklenir." ifadeleriyle de bu işbirliğinin çok daha açık ortaya konduğunu belirtti.
Planın harfiyen uygulandığını öne süren Ateş, "Parti programı değiştirilmeden Ege, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, terör başta olmak üzere iç ve dış politikaları emperyal güçlerin talepleri ile uyumlu uygulanır oldu. En büyük destek de daha aday adayıyken bugünkü ABD Başkanı Biden'den geldi: 'İstanbul belediye seçimlerini muhalefete biz kazandırdık. Önümüzdeki seçimlerde muhalefete daha açık destek vereceğiz.' Dış belgelerin ifşaa ettiği Kılıçdaroğlu, bunların hiçbirine tek söz söyleyemedi." ifadesini kullandı.
ALİ BABACAN'IN İHANET AÇIKLAMASINA SERT TEPKİ
"Dostlar" kadrosunda yerleri hazır olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kendi kendilerini teşhir ettiğini savunan Ateş, şunları kaydetti:
"16 yıllık AK Parti milletvekili Ali Babacan'ın, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Genel Başkanı Erdoğan'a imza verip, Abdullah Gül'ü de muhalefet adayı yapma gayretini şu dehşet verici sözleriyle açıkladı: 'Tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeydim.' Partisi zarar görmesin diye Erdoğan'ın talebi üzerine genel başkanlık ve başbakanlıktan çekilmekle övünen, başkanlık sistemine de destek olan Davutoğlu, partisini kurdu, daha ne olduğu bilinmeyen güçlendirilmiş parlamenter sistemin şövalyesi oldu. Kılıçdaroğlu, 'sağ-sol bitti' derken acaba her iki kesimdeki bu ahlak dışı siyaseti mi kastediyor? Grup Başkanvekilliği, TBMM Başkanvekilliği, Başbakan Yardımcılığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı makamlarını kendilerine sağlayan liderlerine bu ihaneti yapanlar, küresel güçlerin elindeki oltanın ucunda asılı yeni makamlar için bu millete, bu ülkeye acaba ne yapmazlar ki?"İhanetin göbeğindeki Ali Babacan'a 'Fırıldak Kubilay' benzetmesi Babacan’ın ihaneti MHP'li isim Ali Babacan'a ateş püskürdü: Bu adama ne denir ki! Sadakatleri başka yere bunu itiraf etti... Ali Babacan'ın itirafına eski CHP'liden bomba gönderme: En yakınına ihanet eden devlete, millete de ihanet eder Hilal Kaplan'dan Ali Babacan'ın ihanet itirafına sert tepki: Kriptolar için bu tanım kullanılır... Ali Babacan'ın ihanetine sert tepki: Siyasi tarihe kara leke olarak geçti İlkesizliği ortaya çıkan Ali Babacan ilkeliyim imajı çizmiş! İnce, Babacan’ın ihaneti üzerinden Kılıçdaroğlu’na yüklendi