Fuat Oktay'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a 'İsrail bayrağı' tepkisi: Katliama imzasını attı

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avusturya Başbakanı sergilediği tavırla İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın altına imzasını attı. Filistin'de çocukların katliamına ortak olan, vicdan yoksunu bu zatın Avrupa'da artan İslam düşmanlığı ve faşizme de cesaret veren tutumu insanlık tarihine düşülen kara bir lekedir." ifadelerini kullandı.