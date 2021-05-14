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Giriş Tarihi: 14.5.2021 22:47 Son Güncelleme: 14.5.2021 22:48

'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a ' bayrağı' tepkisi: Katliama imzasını attı

Fuat Oktay'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a 'İsrail bayrağı' tepkisi: Katliama imzasını attı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , Avusturya Başbakanı 'un başbakanlık binasına bayrağı çektirmesine tepki gösterdi. Avusturya Başbakanı'nın sergilediği tavırla İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın altına imzasını attığını belirten Oktay, "İslam düşmanlığı ve faşizme de cesaret veren tutumu insanlık tarihine düşülen kara bir lekedir." dedi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, çocuk kadın demeden sivilleri kalteden İsrail'i desteklediklerini duyurdu. Ülkede Federal Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurz'a tepki gösterdi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avusturya Başbakanı sergilediği tavırla İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın altına imzasını attı. Filistin'de çocukların katliamına ortak olan, vicdan yoksunu bu zatın Avrupa'da artan İslam düşmanlığı ve faşizme de cesaret veren tutumu insanlık tarihine düşülen kara bir lekedir." ifadelerini kullandı.

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Fuat Oktay'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a 'İsrail bayrağı' tepkisi: Katliama imzasını attı
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