Hulusi Akar bayramı sınırda karşıladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son iftarını Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte, Hatay'daki Hacıpaşa Hudut karakolu'nda, Mehmetçik ile birlikte yaptı. Askerlerin bayramını da kutlayan Akar, PençeŞimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonlarında da 105 terörist etkisiz hale getirildiğini söyledi. Daha sonra Şırnak'a giden Akar ve komutanlar, geceyi burada geçirip, bayram namazını da vatandaşlarla birlikte kılmak üzere Geylani Camii'nde kıldı. Şırnaklı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Akar Şırnak Belediyesi'ni ziyaret etti.