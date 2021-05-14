İBB bayramda bile mağdur etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılan sosyal yardımların miktarını düşürmekle kalmadı, iyice azaltılan yardımları bile ödememeye başladı. İBB yönetimi göreve geldikten sonra sosyal yardım miktarını yüzde 15'ten yüzde 2'ye düşürmüş ve yardıma muhtaç vatandaşlara her ay düzenli olarak yatırılan 200 TL'yi 150 TL'ye indirmişti.Belirlenen tarihlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen kartlara yatırılan yardımlar, zaman içinde tarih aralığı verilmeden düzensiz olarak yatırılmaya başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı televizyon programında 'sosyal yardım lütuf değil vatandaşın alacağıdır' açıklamasına rağmen İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yapılan yardımlar ramazan ayında da yatırılmayınca vatandaşlar mağdur oldu.Hesaplarına para yatırılmayan vatandaşlarındefalarca müracaat ve talep etmesine rağmen vaad edilen yardımlar yapılmadı. Ramazan Bayramı'nda da bekledikleri yardımları alamayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.Sosyal medyaya da yansıyan paylaşımlarda bazı vatandaşlar, "Sayın başkan bayramda bari sosyal yardım parasını yatır. Gerçekten zor durumdayız. İBB olarak arife günü sizler tok, bizler aç... Bayram mesajınız sadece kuru bir mesaj geldi. Bizi hayal kırıklığına uğrattınız değerli başkan gerçekten" ifadelerini kullanarak sitem etti.Vatandaşlar İBB tarafından verilen sosyal yardım kartlarına paraların yatırılmadığını belirtirken, İBB yönetimi tarafından ise sosyal yardım paralarının yatırıldığı iddia edildi. Kartlarda düzenlemeye gidildiği öne sürüldü. Kartların kişiselleştirilerek 'ALO 153' üzerinden bilgi güncellemelerinin yaptırılarak mevcut kartların tekrar kullanıma açtırılması gerektiği belirtildi. İBB'nin de kartların yeni kullanımını anlatan el broşürü bastırdığı kaydedildi.