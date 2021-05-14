Irak sınırına Mehmetçik bariyeri

Türkiye, son dönemde verdiği başarılı mücadele ile terör örgütü PKK'yı bitme noktasına getirdi. Irak'ta arka arkaya yapılan operasyonlar, terör örgütünün Kandil'e sıkışıp kalmasını, sözde üst düzey yönetiminin mağaradan bile çıkamayacak hale gelmesine neden oldu. PKK'nın Türkiye sınırları içerisinde ise neredeyse eylem gücü kalmadı. Suriye ve İran sınırına örülen duvarlar ile terör örgütünün Türkiye sızması durdurulurken Irak sınırındaki dağlık alan için de yeni strateji geliştiriliyor. Mehmetçiğin kontrolü Irak tarafındaki düz alandan başlatarak PKK'nın geçişlerine yeni bariyer koyacağı, böylece tamamen sıkışmasını sağlayacağı belirtildi.