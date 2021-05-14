Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için nefesler adeta tutuldu. Normalleşme adımlarının belirleneceği ve ardından kamuoyu ile paylaşılacağı bu kritik tarih için adeta ülke çapında geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamada sürece dair detayların bu tarihte paylaşılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda binlerce kişi "Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?" sorularına ait yanıtı gün içerisinde araştırmaya devam ediyor. Peki, Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün ve tarihte yapılacak?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
En son Kabine Toplantısı 26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi.Yeni haftanın Kabine Toplantısı tarihi merak ediliyor.
Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı ise henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
Tam kapanma sürecinin 17 Mayıs'ta sona ermesinden dolayı toplantının 1 hafta ertelemeli yapılması tahmin ediliyor.
Başkan Erdoğan "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans yöntemiyle katıldı ve normalleşme ne zaman sorusunun yanıtı hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Bu kapsamda; yeni normalleşme takvimi merakla beklenirken Başkan Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." İfadelerini kullandı. Bu bağlamda; tam kapanma ne zaman bitecek, normalleşme takvimi hangi tarihte açıklanacak? Yeni normalleşme takvimi bekleniyor!
"YENİ NORMALLEŞME TAKVİMİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"
17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak.
KOVİD-19 SALGINI İLE MÜCADELE
Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Bir süre daha fedakarlık gerekli.
Erdoğan, normalleşme takvimi hakkında, "İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışı ile ilgili süreçte yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mâni oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.