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Giriş Tarihi: 14.5.2021 11:43 Son Güncelleme: 14.5.2021 11:45

Mehmetçik Doğu Akdeniz'de büyük faciayı önledi! TCG Gaziantep son anda yetişti...

Mehmetçik Doğu Akdeniz'de büyük faciayı önledi! TCG Gaziantep son anda yetişti...

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de Libya açıklarında batmak üzere olan şişme bottaki 97 göçmenin kurtarıldığını bildirdi. Açıklamada, TCG Gaziantep'in bölgeye gönderildiğine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de bir facianın önlendiğini duyurdu. Mehmetçik, şişme bottaki 97 düzensiz göçmeni batmak üzereyken kurtardı.

FACİAYI ÖNLEDİLER

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Libya açıklarında görev yapan TCG GAZİANTEP fırkateynimiz tarafından 13 Mayıs 2021 tarihinde Khoms Limanı açıkları 28 mil mesafede, içerisinde göçmenlerin olduğu lastik bot tespit edildi. Lastik botun ön tarafının sönük olduğu fark edilince kurtarma operasyonu için derhâl Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına durum bildirildi.

Bu sırada botun batma ihtimaline karşılık TCG GÖKSU'dan havalanan helikopterimiz ile TCG GAZİANTEP fırkateynimiz düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botu yakından takip ederek emniyete aldı. Sancak tarafı sönük olan lastik bot içerisindeki 97 düzensiz göçmenin bölgeye intikal eden Libya Sahil Güvenlik botunca kurtarılmasından sonra göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Göçmenlerin kurtarılmasının ardından lastik botun batması büyük bir faciadan dönüldüğünü ortaya koydu.

123 GÖÇMENİN KURTARILMASINI SAĞLADI

Önceki günlerde benzer bir olayda 123 göçmenin daha kurtarılmasına destek sağlayan TCG GAZİANTEP fırkateynimiz, bölgede muhtemel can kayıplarının önlenmesine katkı sunmaya devam ediyor.

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Mehmetçik Doğu Akdeniz'de büyük faciayı önledi! TCG Gaziantep son anda yetişti...
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