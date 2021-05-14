Mehmetçik Doğu Akdeniz'de büyük faciayı önledi! TCG Gaziantep son anda yetişti...

Bu sırada botun batma ihtimaline karşılık TCG GÖKSU'dan havalanan helikopterimiz ile TCG GAZİANTEP fırkateynimiz düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botu yakından takip ederek emniyete aldı. Sancak tarafı sönük olan lastik bot içerisindeki 97 düzensiz göçmenin bölgeye intikal eden Libya Sahil Güvenlik botunca kurtarılmasından sonra göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Göçmenlerin kurtarılmasının ardından lastik botun batması büyük bir faciadan dönüldüğünü ortaya koydu.