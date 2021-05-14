O terörist ağır cezada yargılanacak

İstanbul'da Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı ve Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezi Amirliği'ne yönelik bombalı saldırı öncesi keşif yaparken yakalanan ve o anları güvenlik kameralarınca tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyesi Muhammed Yahya E. hakkında savcılık iddianamesi tamamlandı. Terör örgütünün 'Yalnız Kurt' eylemcisi Muhammed Yahya E.'na ait cep telefonundan ABD ve NATO'nun Türkiye'deki askeri tesislerinin yerlerini gösteren haritalar da çıkmıştı. 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu terörist, ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.