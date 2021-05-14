Şanlıurfa’da Filistin için gıyabi namazı kılındı

İsrail'in Filistin'e, Gazze'ye başlatmış olduğu kara ve hava operasyonunda şehit olanlar için Eyyübiye ilçesi Balıklıgöl platosunda Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Siyasi Partinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cami imamı tarafından kıldırılan cenaze namazında hayatlarını kaybeden Filistinli vatandaşlar için dua edildi.

Giyabi cenaze namazı sonrası açıklamada bulunan Anadolu Gençlik Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Maşuk Özyaramış, "Günlerdir Siyonist İsrail'in başta Gazze olmak üzere masum Filistinli kardeşlerimize karşı yapmış olduğu saldırılarda; kundaktaki bebeklerden, sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden, hamile annelere, genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür" dedi.