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Giriş Tarihi: 14.5.2021 20:25

'da taşlı sopalı kavga, 6 yaralı

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga, 6 yaralı

’nın ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Polisin güçlükle ayırdığı kavga sonrası ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan 6 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.B.'nin durumunun ağır olduğu ve Şanlıurfa'ya sevk edildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga, 6 yaralı
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