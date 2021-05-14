Şehitlerimiz rahat uyusun zafer yakın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arife gecesini Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde geçirdi. Bayram namazını ise Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve beraberindekilerle İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 480 rakımlı Düz Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle birlikte kıldı. Soylu, bayramlarını kutladığı askerleri telefondan görüntülü olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştürdü. Mehmetçiğin bayramını kutlayan Erdoğan şunları söyledi:"Bulunduğunuz yerlerin ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve orada verdiğiniz bu mücadele sebebiyle de sizleri tebrik ediyorum. Birçok şehitlerimiz oldu, mekanları cennet olsun inşallah. Yaralılarımız oldu Rab'bim şifalar versin ama sürdürdüğünüz bu mücadele sebebiyle şahsım, milletim adına sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Zafere artık bir an, bir nebze kaldı ve bu zaferi inşallah beraberce inanıyorum ki şu anda kabirlerinde uyuyan şehitlerimizin rahat uyuması için gerçekleştirmiş bulunuyorsunuz. Çünkü onların ardından verdiğiniz bu mücadele, özellikle şehitlerimizi rahat kılmıştır. Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum, ailelerinizle birlikte sizlere mutluluklar diliyorum, yaralılarımıza da şifalar temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla."Bakan Soylu ve beraberindekiler, daha sonra Siirt-Şırnak sınırındaki Akrep Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek, askerlerle kahvaltıda bir araya gelip bayramını kutladı, Soylu, Afrin'de bulunan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile telefonla görüştü. Soylu, nöbet tutan askerlerden Recep Yalçın ve Oğuzhan Aydın'ın aileleri ile telefonda görüntülü görüşüp, bayramlarını kutladı. Soylu, telsiz ile üs bölgesinde görevli askerlerin bayramlarını kutladı.Ramazan Bayramı'nı Muğla Marmaris'te geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris Millet Camisi'nde bayram namazını kıldı. Namaz sonrası bir süre vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı mesajı paylaştı. "Sevgili kardeşim" diyerek mesajına başlayan Erdoğan, "Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun. Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum" dedi.Başkan Erdoğan, eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'le telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail'in Filistin'e saldırıları da ele alındı. Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile yaptığı görüşmede de, uluslararası camianın adalet ve vicdan yoksunu İsrail'e gereken dersi vermesi gerektiğini belirtti. Erdoğan'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Irak Başbakanı Kazımi ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüşmelerinde de İsrail'in saldırıları ele alındı. Görüşmelerde liderler bayram tebriğinde de bulundu.ANKARA-SABAH