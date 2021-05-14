Sensiz daha kaç bayram geçecek

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır ve Van'da evlat nöbeti başlatan aileler Ramazan Bayramı'na gözü yaşlı girdi. Diyarbakır'daki aileler koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 14'üncü gününde de eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü. Çocuklarından ayrı ramazan ayını bitiren aileler, bir bayramı daha buruk geçiriyor. İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de çayına ilaç katılarak dağa götürülen oğlu Tuncay için evlat nöbetine kararlılıkla devam ettiğini belirterek, çocuğunun kaçırılmasından HDP'nin sorumlu olduğunu söyledi.Çocuğunu 13 bayramdır görmediğini ve 3 bayramdır Diyarbakır'da HDP il binası önünde evladını almak için nöbette olduğunu belirten baba Bingöl, "Benim çocuğumu hırsız HDP kaçırıp götürdü İstanbul HDP Arnavutköy ilçe teşkilatına teslim etti. Oradan onlar tarafından dağa götürüldü. Benim 14 yaşındaki çocuğumu kaçırıp götürdüler ben 13 bayramdır çocuğumu görmüyorum. Benim şuanda içim o kadar yanıyor ki onlar nasıl benim ve bu ailelerin içini bu kadar yaktıysa Allah'ta onların içini yaksın. Ben çocuğumu istiyorum ve benim çocuğum 14'üncü bayramda gelir onu kucaklar evime götürürüm. Oğlum beni görüyor ve duyuyorsan bak halimizi görüyorsun. Ben bayram günü evde değilim, HDP'nin kapısında seni bekliyorum. Nerede güvenlik güçlerini görürsen kaç gel teslim ol. Ben burada seni alamdan da ayrılmayacağım" dedi.Van'daki aileler de HDP il binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. Nazlı Sancar (39), yaklaşık 10 yıl önce elleri bağlanarak kaçırılan lise öğrencisi kızı Şeyma için mücadele veriyor. Kızının kaçırılmadan önce diktiği eşarp oyasına, montuna ve fotoğrafına sarılıp öperek bayramını kutlayan gözü yaşlı anne, evladının bir an önce gelip devlete teslim olmasını istedi.Anne Sancar, kızının elini kolunu bağlayarak dağa kaçırdıklarını anımsattı. Sancar, "Kızım kaçırılırken daha 13 yaşındaydı. Yaklaşık 10 yıldır ve 20 bayramdır kızım Şeyma olmadan bayram geçiriyorum. Bu 10 yıldır bayramlarım ve anneler günüm yok. Şeyma'nın geldiği gün benim bayramım olacak. Kızımın fotoğrafına sarılarak bayramını kutlayacağım. Kendimi kızımın montu ve fotoğrafıyla teselli ediyorum. Nereye gitsem Şeyma'nın eksikliği var. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bu PKK, HDP ne istiyor? Bizim evlatlarımızı bize geri versin. 1.5 yıldır evlatlarımız için mücadele veriyorum ve bu mücadeleme de devam edeceğim. Asla geri adım atmayacağım. Devletimizin gücüyle kızım Şeyma'yı kazanacağım. Kızım beni görüyor ve duyuyorsan gel devlet güçlerimize teslim ol. Orası senin yerin değil, gel bu bayrağın altında yaşa. Silahı bırak eline kalem al. Onlar senin elinden kalemi alıp silah verdiler. Gel kızım artık dayanacak gücümüz kalmadı" diye konuştu.Diyarbakır'da HDP il binası önünde eylem yapan çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya'nın Mardin'de yaşayan babası Şeyhmus Kaya'ya bayram ziyaretinde bulundu. Baba Kaya, bayramın ilk günü kendilerini yalnız bırakmayan evlat nöbetindeki ailelere teşekkürlerini iletti. Kaya, "Aileler yıllardır terörün bu zulmüne karşı mücadele ediyor. Ben de 520 gün onlara destek verdim. Ama maalesef oğlum şehit oldu. Bir şehit babası olarak gururluyum. Her şehit gibi benim de oğlum mücadele etmiştir" dedi.