Siyasilerden barış mesajları

Ramazan Bayramı nedeniyle siyasiler kutlama mesajları yayımladı.Bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bu mübarek günlerin Kudüs'ün huzura kavuşmasına, Filistin'de ve dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan kardeşlerimizin felaha ulaşmasına, İslam aleminin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum.Aziz milletimizin, tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, geçen bayram aramızda olup bu bayram aramızda olmayan bütün sevdiklerimize ve aziz şehitlerimize Cenabıhak'tan rahmet diliyorum.Uluslararası hukuku, BM kararlarını hiçe sayan ve orantısız güç kullanarak insanlık suçu işleyen İsrail yönetiminin masum insanlara, sivil hedeflere yönelik saldırıları, ahlaklı ve vicdanlı herkesi derinden yaralamakta.Bizleri bir bayrama daha kavuşturan Rabbimize şükürler olsun. Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.Küresel salgın sürecinden en güçlü şekilde çıkmak üzere alınan tedbirlere vatandaşlarımızın gösterdiği anlayış ve özenden büyük memnuniyet duyuyor, Ramazan Bayramı'nın bütün çalışanlarımıza ve milletimize huzur, refah ve hayırlar getirmesini diliyorum.Sevdiklerimize sarılamasak da büyüklerimizin ellerini öpemesek de uzaktan hal ve hatırlarını sorarak özlem giderdik. Şehit yakını ve gazilerimizle, kadın, çocuk ve gençlerimizle, engelli ve yaşlılarımızla el ele vererek zorlukları beraber aşmaya çalıştık.Hepimizin bu ruhu yaşantımıza hakim kılabilmesini ve yüce dinimiz İslam'ın çizdiği çerçevede kamil insanlar olabilmemizi temenni ediyorum.