SON DAKİKA | 14 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu

9 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de 9 Mayıs'ta 197 bin 468 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 55 gün sonra 16 binin altına indi ve 15 bin 191 olarak kayıtlara geçti. Hasta sayısı 2 bin 102 olurken, ağır hasta sayısı da 3 bin 81 oldu.

283 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 43 bin 29'a yükseldi. Tedavisi ya da karantina süreci sona eren 25 bin 694 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 716 bin 918 oldu. Türkiye'de 49 milyon 390 bin 141 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 31 bin 332'ye yükseldi.