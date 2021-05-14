Son dakika | Antalya için kritik karar

Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düden kaynağını kirleten 16 tesisin faaliyetlerinin durdurulduğunu, 22 işletmeye de 5.5 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı.
NİTELİKLİ DOĞA KORUMA ALANI
Hükümet, çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitenin iyileştirilmesi, etkin yönetiminin sağlanması için seferberlik başlattı. Çevre etiket sistemi ülke geneline yaygınlaştırılıyor.
Kara ve denizdeki korunan alan miktarı artırılarak bu alanların etkin yönetiminin sağlanması için yeşil koridor oluşturuluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Düden Çayı ve Şelalesi'nin geçen yıl Temmuz ayında "nitelikli doğa koruma alanı" ilan edildiğini, Eylül ayında da Cumhurbaşkanı kararıyla da kesin korunacak hassas alan içerisine alındığını belirtti. Antalya'da sivil tolum örgütleri, meslek odaları, çevre gönüllüleri de Düden Şelalesi ve Çayı'nı Koruma Komitesi oluşturuldu.
SAVCILIKLARA SUÇ DUYURUSU
Bakan Kurum, "Çevre Kanunu kapsamında süre verilmesi, faaliyetin durdurulması öngörülen cezaların uygulanmasına engel değil. Kirliliğe sebep olan tesisler ile ilgili savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu" dedi. Bakan Kurum, Düden kaynağını kirletme ihtimali olan Kepez, Döşemealtı ilçelerindeki organize sanayi bölgesi, sanayi sitelerinde denetimler sürdüğünü ifade ederek, "Devlet Su İşleri personeli ile ortak denetimler sürüyor. Bugüne kadar yapılan denetimlerde işletmeye 5 milyon 511 bin lira idari para cezası uygulandı. Bu 16 tesisin faaliyetleri durduruldu. İşletmelere idari para cezası uygulandıktan sonra tespit edilen ihlalin düzeltilmesi gerekiyor. Bu süreç Antalya Çevre ve Şehircilik il müdürlüğümüzce takip ediliyor" değerlendirmesini yaptı.
LARA SAHİLİ DE KORUMAYA ALINDI
Kendin "altın boynuzu" olan, binlerce turistin ziyaret ettiği şelalenin denize döküldüğü nokta, Lara Sahili de korumaya alındı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri Düden Çayı'ndaki gözle görülür hale kirliliği önlemek için adeta dedektif gibi çalışıyor, kusurlu işletmelere para cezası uyguluyor. Ekipler denetimde bazı işletmelerin atık sularını bilinçsiz şekilde kaçak deşarj yöntemiyle bertaraf ettikleri tespit etti. Sanayi bölgesindeki incelemelerde de bazı işletmelerin ön arıtma sistemi kurmadığı atık suları çevreye zararlı şekilde bir noktada biriktirip daha sonra götürme yöntemini seçtikleri belirlendi.
Çevre kirliliğine neden olan atık sular vidanjörlerle çekildi, kaçak deşarj kuyuları ise kapatıldı. Çalışmalarını sürdüren ekiplerin denetimleri ve yer altına verilen atık su deşarjlarının önlenmesi sonucu Düden Şelalesi'ndeki koku büyük oranda ortadan kalktı.