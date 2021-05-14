Son dakika | Antalya için kritik karar

SAVCILIKLARA SUÇ DUYURUSU

Bakan Kurum, "Çevre Kanunu kapsamında süre verilmesi, faaliyetin durdurulması öngörülen cezaların uygulanmasına engel değil. Kirliliğe sebep olan tesisler ile ilgili savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu" dedi. Bakan Kurum, Düden kaynağını kirletme ihtimali olan Kepez, Döşemealtı ilçelerindeki organize sanayi bölgesi, sanayi sitelerinde denetimler sürdüğünü ifade ederek, "Devlet Su İşleri personeli ile ortak denetimler sürüyor. Bugüne kadar yapılan denetimlerde işletmeye 5 milyon 511 bin lira idari para cezası uygulandı. Bu 16 tesisin faaliyetleri durduruldu. İşletmelere idari para cezası uygulandıktan sonra tespit edilen ihlalin düzeltilmesi gerekiyor. Bu süreç Antalya Çevre ve Şehircilik il müdürlüğümüzce takip ediliyor" değerlendirmesini yaptı.