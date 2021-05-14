SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan normalleşme takvimi açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile video konferans üzerinden bayramlaştı. Erdoğan, bayramlaşma konuşmasında iki önemli konuya değindi. Erdoğan, 17 günlük tam kapanma sonrası atılacak normalleşme adımları için takvimi açıkladı. Erdoğan, Haziran ayını işaret etti, mayıs ayında ihtiyatlı ilerleneceğini söyledi.

Başkan Erdoğan, İsrail'in zulmüne ise ateş püskürdü. 'Terör devleti' ifadesini kullanan Erdoğan, "Öfkeliyiz" dedi. Erdoğan, "Siyasi kaygılarla, sinsi hesapla, İsrail'in döktüğü kanlara sessiz kalarak ortak olanlar, birgün sıranın kendilerine geleceğini bilmelidir." diyerek çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kontrollü normalleşme müjdesi... Tarih belli oldu!

TAM KAPANMA SONRASI NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Detayları kabine toplantısının ardından milletimizle paylaşacağız. Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmek, hazirandan itibaren tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz.

Turizm sektörüne ve esnafımıza her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz. Sosyal destekleri ciddi oranda artırdık.

"TERÖR DEVLETİ İSRAİL'E ÖFKELİYİZ"

Türkiye geniş bir coğrafyanın mesuliyetini üzerinde taşıyan büyük bir ülkedir. Bu geniş coğrafyada yaşanan her hadise, bizi doğrudan ilgilendiriyor. Gönül dostlarımızın sevinci sevincimiz, sıkıntısı sıkıntımız, hüznü de hüznümüzdür. Kudüs'te yıllardır devam eden Ramazan aylarının son günlerinde ise yoğunlaşan saldırılar nedeniyle bayrama buruk girdik. Dertliyiz. Derdimiz var. Gücü sadece masumlara, biçare kadınlara, malzumlara yeten terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında hem üzüntülü, hem öfkeliyiz. Türkiye'nin tavrı tamamen ilkeseldir.

"SİNSİ HESAPLARLA İSRAİL'E SESSİZ KALANLAR SIRANIN KENDİLERİNE GELECEĞİNİ BİLMELİDİR"

Şimdiye kadar 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bir diplomasi yürüttük. Muhataplarımızla benzer hissiyatları paylaştığımızı gördük. Uluslararası toplumun duyarsızlığından üzüntü duyuyoruz. Siyasi kaygılarla, sinsi hesapla, İsrail'in döktüğü kanlara sessiz kalarak ortak olanlar, birgün sıranın kendilerine geleceğini bilmelidir. Yarın herkes kendini bu vahşi zihniyetin hedefinde bulacaktır. Kudüs gibi kutsal mekanları bünyesinde barındıran bir şehri yağmalamaya kalkan bu terör devleti artık tüm sınırları aşmış durumdadır. Kudüs tüm insanlığın ortak mirasıdır. Kudüs, tüm dünyadır. Oradaki müslümanlar da tüm insanlıktır diyoruz.