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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Tam kapanma sonrası hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...
Giriş Tarihi: 14.5.2021 18:53 Son Güncelleme: 14.5.2021 18:55

haberi: Tam kapanma sonrası hava nasıl olacak? İşte , ve hava durumu...

Son dakika haberi: Tam kapanma sonrası hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...

haberleri: Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı belirtilirken, 5 günlük haritalı hava durumu görsellerinde tam kapanma sonrasında havanın nasıl olacağına yönelik tahminlerde bulunuldu. Peki tam kapanmanın ardından hava nasıl olacak? İşte , ve hava durumu...

Son dakika haberleri: Meteroloji Genel Müdürlüğü, 15-19 Mayıs tarihlerini kapsayan 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. Son dakika olarak paylaşılan harita ile birlikte, "Tam kapanma sonrasında hava durumu nasıl olacak?" sorusu da yanıt buldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

HAVA SICAKLIKLARI 2 İLA 5 DERECE ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece artacağı ifade edilirken, tam kapanma sonrası hava sıcaklıklarına ilişkin tahminler de paylaşıldı.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

15 Mayıs Cumartesi

16 Mayıs Pazar

17 Mayıs Cumartesi

18 Mayıs Salı

19 Mayıs Çarşamba

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Son dakika haberi: Tam kapanma sonrası hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...
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