Son dakika haberi: Tam kapanma sonrası hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.