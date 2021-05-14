Son dakika haberi: Tam kapanma sonrası hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...

Son dakika haberleri: Meteroloji Genel Müdürlüğü, 15-19 Mayıs tarihlerini kapsayan 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. Son dakika olarak paylaşılan harita ile birlikte, "Tam kapanma sonrasında hava durumu nasıl olacak?" sorusu da yanıt buldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
HAVA SICAKLIKLARI 2 İLA 5 DERECE ARTACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece artacağı ifade edilirken, tam kapanma sonrası hava sıcaklıklarına ilişkin tahminler de paylaşıldı.
MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.