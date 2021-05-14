Son dakika | Kanalistanbul'da ilk köprü için tarih netleşiyor

Toplam 1.4 milyar dolara yapılması planlanan köprülerin ikisinden raylı sistem geçirilmesi planlanırken, bu köprülerin çift katlı olarak yapılması, alt katında gidiş, dönüş raylı sistem olması, üst katında ise araçların geçeceği şekilde düzenleme yapılmasına yönelik çalışmalar olduğu öğrenildi.

Ayrıca Kanal İstanbul Proje'sini yürütmek için Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı da kurulacak.