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Giriş Tarihi: 14.5.2021 11:10 Son Güncelleme: 14.5.2021 11:33

... Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'tan  açıklaması

Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli aşı açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'tan yerli aşısı açıklaması geldi. Bakan Varank, "Aşı adaylarımızın faz çalışmalarında yeteri kadar gönüllü bulabilirsek ve aşı adaylarımızın sonuçları başarılı olursa sene sonundan önce sonbahar gibi Türkiye’nin yerli ve milli aşısını elde edebileceğimize inanıyoruz." dedi.

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19'a karşı geliştirilen inaktif ve adenovirüs temelli aşı adaylarının çalışmalarının devam ettiği Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi ile Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

TARİH VEREREK AÇIKLADI

Bakan Varank, "Aşı adaylarımızın faz çalışmalarında yeteri kadar gönüllü bulabilirsek ve aşı adaylarımızın sonuçları başarılı olursa sene sonundan önce sonbahar gibi Türkiye'nin yerli ve milli aşısını elde edebileceğimize inanıyoruz."

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Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli aşı açıklaması
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