Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli aşı açıklaması

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19'a karşı geliştirilen inaktif ve adenovirüs temelli aşı adaylarının çalışmalarının devam ettiği Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi ile Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti.