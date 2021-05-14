Tam kapanmayla birlikte Giresun'da vaka sayıları düşüş eğilime girdi

GİRESUN'DA TOPLAM 47 BİN 758 VAKA TESPİT EDİLDİ, 495 KİŞİ HAYATINI KATBETTİ

Salgının başladığı günden bu yana Giresun'da 235 bin 771 test yapıldı ve 47 bin 758 pozitif vaka tespit edildi. Toplamda 495 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Covid-19 testi pozitif çıkan 46 bin 245 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu. 24'ü yoğun bakımda, 15'i entübe halde ve 123'ü de normal serviste olmak üzere toplam 162 hastanın tedavileri devam ediyor. Tedbir amaçlı karantinada bekletilen kişi sayısı ise 66 olarak açıklandı.