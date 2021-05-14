Trabzon’da binlerce vatandaş Filistin’e destek için sokağa döküldü

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Gülbahar Hatun Cami önünde Cuma namazı sonrası toplanan yaklaşık 2 bin kişi ellerindeki Türk bayrağı ve Filistin bayrakları ve 'Müslümanlar birleşin', 'Kudüs kırmızıçizgimizdir' pankartları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Hürriyet Parkı'ndaki İskenderpaşa Cami'ne kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

İsrail'in, Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalmasını tekbir getirerek, sloganlar eşliğinde proteto eden çok sayıda vatandaş, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ İSRAL'İ LANETLİYORUZ"

Trabzon Kudüs Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen Kudüs'e Aksa yürüyüşünde platform adına konuşan Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği Başkanı İbrahim Kara, Mescid-i Aksa'yı canları pahasına savunan yiğitleri selamladıklarını belirterek, "Hepinizin bildiği gibi bugün ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin toprakları 104 yıldır işgal atındadır. İşgalci Siyonist İsrail, Mübarek Ramazan-ı Şerifte fanatik Yahudilerin Mescid-i aksa baskınlarına polis koruması tahsis edip Müslümanları kışkırtmaya ve yıldırmaya çalışmıştır. Bu kışkırtmaya direnen Kudüs halkı, işgalcilere en büyük direnişi göstermiş ve onları geri püskürtmüştür. Kudüs'te bulunan Mübarek Mescid-i Aksa'yı canları pahasına savunan yiğitlere buradan bir kere daha selamlarımızı iletiyoruz. İşgal devleti İsrail, bununla beraber Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Müslümanlara ait evleri Yahudilere peşkeş çekerek kenti mahalle mahalle Yahudileştirme çalışmaları yürüterek kendisine ilhak edebileceğini sanmaktadır. Şeyh Cerrah'ta evlerini terk etmeyerek Kudüs'ün Yahudileştirilmesine direnen kardeşlerimize Trabzon'dan bir kere daha selamlarımızı iletiyor yanlarında olduğumuzu ilan ediyoruz. Terör örgütü İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yapmış olduğu haince saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzon'da İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto için düzenlenen yürüyüşe AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütü destek verdi.