Türk Kızılay’dan evleri yıkılan Filistinli ailelere büyük destek

Türk Kızılay, Filistinliler'e yardımlara ilişkin eylem planını belirledi. Plan kapsamında, ilaç, tıbbi malzeme ve ambulans desteğinin yanı sıra saldırılardan etkilenen ve evleri yıkılan ailelere gıda kolisi ile kira, ev eşyası, tadilat ve kıyafet yardımında bulunulacak. 20 bin aileye acil insani yardım ve evleri yıkılan veya zarar görenlere de hane başı 42 bin 500 lira nakit desteği sağlanmaya başlandı. Kızılay özellikle Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonucu yaralanan Filistinliler'in imkanlar dahilinde Türkiye ve Mısır'da tedavilerinin yapılmasını da planlıyor. "Filistin yaralı, Uzat elini" sloganıyla başlatılan kampanyaya, SMS yöntemiyle 2868'e "FİLİSTİN" yazıp göndererek mesaj başına 10 lirayla katkıda bulunulabiliyor.