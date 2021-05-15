Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Ülke genelinde gündemdeki yerini alan toplantının ardından bilindiği üzere Cumhurbaşkanı kamuoyuna seslenecek. Bu kapsamda kademeli olarak normalleşmeye geçişin ayrıntıları bu açıklama ile belli olacak. Hal böyleyken milyonlarca kişinin merakla araştırdığı "Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü, yarın mı, hangi gün yapılacak?" sorular yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda "Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?" sorusu geçtiğimiz gün yanıt buldu ve kritik toplantının yarın gerçekleşeceği netleşti.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak sorusu pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Nisan sonu itibariyle başlayan ve 17 Mayıs tarihine kadar devam edeceği açıklanan kısıtlama tedbirlerini gündeme taşıyacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinesi, vaka sayılarının durumuna göre kademeli normalleşme sürecine girecek.
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 17 Mayıs Pazartesi tarihinde yapılacak. Toplantıda önemli kararlar gündemde yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.
Başkan Erdoğan "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans yöntemiyle katıldı ve normalleşme ne zaman sorusunun yanıtı hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Bu kapsamda; yeni normalleşme takvimi merakla beklenirken Başkan Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." İfadelerini kullandı. Bu bağlamda; tam kapanma ne zaman bitecek, normalleşme takvimi hangi tarihte açıklanacak? Yeni normalleşme takvimi bekleniyor!
"YENİ NORMALLEŞME TAKVİMİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"
17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak.
KOVİD-19 SALGINI İLE MÜCADELE
Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Bir süre daha fedakarlık gerekli.
Erdoğan, normalleşme takvimi hakkında, "İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışı ile ilgili süreçte yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mâni oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.