Tam kapanma sonrası normalleşme takvimi gündemin en önemli konusu oluyor. Bu kapsamda; Başkan Erdoğan "Normalleşme ne zaman?" sorusu hakkında son dakika açıklamalarında bulundu ve kontrollü normalleşme takviminin başlayacağını açıkladı. Öte yandan günlük hayatın normale dönmesi ve tedbirlerin önemli ölçüde gevşetilmesi için Haziran ayını işaret etti. Bu kapsamda; "Tam kapanma ve yasaklar ne zaman bitecek? Yeni sokağa çıkma yasağı olacak mı, normalleşme ne zaman?" sorularının yanıtları da netlik kazandı. İşte Başkan Erdoğan'dan kontrollü normalleşme takvimi için son dakika açıklamaları!