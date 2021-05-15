Tam kapanma sonrası normalleşme takvimi gündemin en önemli konusu oluyor. Bu kapsamda; Başkan Erdoğan "Normalleşme ne zaman?" sorusu hakkında son dakika açıklamalarında bulundu ve kontrollü normalleşme takviminin başlayacağını açıkladı. Öte yandan günlük hayatın normale dönmesi ve tedbirlerin önemli ölçüde gevşetilmesi için Haziran ayını işaret etti. Bu kapsamda; "Tam kapanma ve yasaklar ne zaman bitecek? Yeni sokağa çıkma yasağı olacak mı, normalleşme ne zaman?" sorularının yanıtları da netlik kazandı. İşte Başkan Erdoğan'dan kontrollü normalleşme takvimi için son dakika açıklamaları!
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NORMALLEŞME TAKVİMİ AÇIKLAMASI!
Erdoğan: "(Kovid-19) Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz."
Erdoğan: "Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kontrollü normalleşme müjdesi... Tarih belli oldu!
Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Detayları kabine toplantımızın ardından paylaşacağız. Niyetimiz Mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdüreceğiz.
2020 Mart ayından beri aldığımız tedbirlerin ve kısıtlamaların tek amacı 84 milyonun sağlığını, hayatını ve geleceğini korumaktır. Mecbur olmadığımız hiçbir tedbire başvurmayacağız. Vatandaşımızın işine, aşına zarar vermeyecek şekilde uygulamaya özen gösteriyoruz. Yaşadığımız bu sıkıntılı sürecin en az hasarla atlatılmasını sağlamaktır.
Üretim tarafında bunu başardığımızı görüyoruz. Sanayi ve ihracat rakamları yeni rekorlar kırarak olumlu yönde ilerliyor. Esnaflarımız ile turizm sektörüne her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz.
Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece güzel günlere ulaşmamıza kimse mani olamayacaktır.