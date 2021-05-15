Başkan Erdoğan'dan Süper Lig Şampiyon'u olan Beşiktaş'a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın şampiyonluğu için tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında: "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY:

2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ve taraftarlarını gönülden kutluyorum. Çok çekişmeli geçen ve müthiş bir finalle neticelenen sezonda centilmence mücadele eden tüm takımlarımızı gönülden tebrik ediyor, yeni sezonda hepsine başarılar diliyorum.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

Süper Lig'de 2020-2021 Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş 'ı tebrik ediyoruz

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN

2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum. Süper Lige katkı sunan tüm takımlarımızı ve futbol severleri de kutluyorum.