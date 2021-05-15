Bayram mesajı attı şehadet haberi geldi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı yakınlarında bulunan Bölükbaşı köyünde, güvenlik güçlerinin nöbet değişimi sırasında PKK'lı teröristlerce roketli ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekât polisi Veli Kabalay (33) için, memleketi Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Ulukent Mahallesi'ndeki Çarşı Camisi'nde tören düzenlendi.Şehit oğlunun tabutuna sarılan anne Aysel Kabalay, "Ah yavrum, ah kuzum benim. Bayrama böyle mi gelecektin. Pırlanta gibi yetiştirdik biz onu. Doyamadım canım yavrum. Nasıl dayanayım yavrum. Arkandan beni de götür annem. Koca dağlar yıkıldı da altında kaldım oğlum. Ben gitseydim keşke. Cesurdu benim oğlum. Vatan için canım feda olsun derken canını verdi oğlum" diye gözyaşı döktü. Eşi Şükran Kabalay da, "Şehit olmak istedi, oldu. Şehidim nasıl gittin" diyerek, ağıt yaktı. Baba İsmail Kabalay ise, "Yavrusuna doyamadı, ben de yavruma doyamadım" diye ağladı. Kabalay, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ulukent Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.3 yıllık evli ve 10 aylık 'Asel' isminde bir kız babası olan Veli Kabalay'ın, şehit olmadan saatler önce İran sınırında diğer özel hareket polisleriyle aynı karede yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Üzerine 'Ramazan Bayramınız mübarek olsun' yazıp konum olarak İran'ı işaretleyen ve karenin üzerine Türk bayrağı ekleyen şehit Kabalay'ın son fotoğrafı yürekleri dağladı. Kabalay'ın şehit düştüğü gün anne babasını ve eşini arayarak bayramını kutladığı öğrenildi. Şehidin ailesi, Kabalay'ın yaptığı paylaşımın ardından gelen şehadet haberiyle yıkıldı.