Bayramlaşmaya Kudüs damgası

AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Muhammed Cem Çekerek'ten oluşan heyet Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP ve MHP heyetleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı. Zengin, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Parti Meclisi Üyeleri Semra Dinçer ile Deniz Demir'in bulunduğu CHP heyetiyle görüşmede karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu. "Kendi sevincimizle yetinemeyen insanlarız. Biz tüm Müslümanları kardeş olarak görüyoruz" diyen Zengin, "Filistin'de yaşanan olayları dünya barışının bir remzi olarak düşünüyorum. Eğer Kudüs'te bir sükûnet, barış varsa bu dünyada da barışın var olduğu anlamına geliyor. Özellikle bu manada siyasi partilerin ortaklaşması ve beraber hareket etmesi çok önemli. İsrail'in uygulamış olduğu politikalar karşısında ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde direnç göstermesi maalesef dünya barışı için üzüntü vericidir. Dünya, hem sağlıkla alakalı meselelerini aşacak hem de bu ikiyüzlü politikalarından vazgeçecektir diye umut ediyorum ve dua ediyorum" dedi. CHP'nin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ve Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bümin Özarslan'dan oluşan heyet AK Parti Genel Merkezi ile video konferans yoluyla görüşme yaptı. AK Parti heyeti, HÜDA-PAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi heyetleriyle de video konferans yöntemiyle bayramlaştı.