CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu'nun yasağını deldi: Ramazan Bayramı'nda alkol masasına oturdu





SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Şahin'in arkadaşı Ersan Özgencil tarafından Sosyal Paylaşım Sitesi Facebook hesabı üzerinden paylaşılan 'alkol masası' konulu fotoğraflar, eleştirilere neden oldu. Paylaşıma ise "Kıymetli vekilimizle beraber Şeref kardeşimizde sadıç ziyareti" notu düşüldü.



KOÇ'UN KONTENJANINDAN VEKİL OLDU

CHP'li Şahin'in dönemin genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Haluk Koç'un referansıyla vekil listesine girdiği öğrenildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu fotoğraflar için yapacağı açıklama ise merak konusu oldu.



KILIÇDAROĞLU: İÇKİ SOFRALARINDAN UZAK DURUN

CHP lideri, Ramazan ayı ile ilgili parti örgütüne ve kurmaylarına bir dizi talimat vermişti. Kılıçdaroğlu, il ve ilçe başkanlarına "Mütedeyyin insanların hassasiyetlerini göz önünde bulundurun. Sizlerden ricam içki sofralarından uzak durmanızdır." demişti.



İLK VUKUATI DEĞİL

Ramazan Bayramı'nda alkol masası kurduğu ortaya çıkan Fikret Şahin, daha önce de fotoğrafını çerçeveletip CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı'na asılması talimatını vermiş, hatta kendi adına pul bile bastırmıştı. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, geçtiğimiz sene de Balıkesir'de usule uygun şekilde yapılan bir ihaleyi, keyfi olarak iptal ettirmişti. Tepkilerin ardından Şahin, 'Kayınpederim için yaptım' savunmasında bulunmuştu.