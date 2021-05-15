Dilekçe nasıl yazılır? Yazılı dilekçe örneği

Kişiler resmi kurumlarla ya da iş hayatında yaşadıkları bir sorun karşısında dilekçe yazmak zorunda kalabilir. Özellikle devlet kurumlarında ve iş yerlerinde çalışanlar taleplerini, şikayetlerini ve isteklerini dilekçe ile dile getirmelidir. Aksi halde kurumlar tarafından talepleriniz işleme alınmayacaktır. Bu yüzden kişiler dilekçe yazımında zorunlu olan kuralları bilmeli ve buna uygun bir yazım gerçekleştirmelidir. Sizler de bu yazımızda dilekçe örneği ve dilekçe yazımı ile ilgili merak edilen tüm detayları öğrenebilirsiniz.
DİLEKÇE NASIL YAZILIR?
Dilekçe yazımında kişiler, talep ve şikayetlerini iletecekleri kurumlara uygun bir dil kullanmaya özen göstermelidir. Dilekçe yazımında dikkat edilmesi gereken konular ve başlıklara eksiksiz bir şekilde yer verilmelidir. Dilekçe yazımında ilk olarak sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Ardından başlık ve alt satırda metin yazılmalı, kurum hiyerarşisine uygun olarak da saygı sözü eklenmelidir. Tarih, ad, soyad, adres ve imza ise sağ alt köşeye yazılmalıdır. Son olarak varsa ek belgeler dilekçede belirtilmelidir.
Dilekçe, eski adıyla "arzuhâl" aşağıdaki altı bölümden oluşur.
Dilekçede konu örnekleri: Askerlik Tecil İşlemi, Yaz Okulu Mevzuatı, Sağlık Raporu
Dilekçede tarih örnekleri: 28/01/2021, 10.02.2020
Dilekçede konu örnekleri:
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İsleri Daire Başkanlığı'na,
İSTANBUL
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
Personel Şube Müdürlüğü'ne,
ANKARA
Dilekçede iletişim bilgileri örnekleri:
T.C. Kimlik Numarası: 1*********2
Tel: 05** *** ** ** E-posta: adresadı@kurum.com
Adres: Kişi veya kurum adres bilgileri
ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Anlaşmalı boşanma dilekçesinde kişiler, boşanmanın iki tarafın da istekleri doğrultusunda olduğunu ve sorunsuz bir şekilde evliliğin bitirilmesini istediklerini ifade eder. Bu yüzden anlaşmalı boşanma dilekçesi için profesyonel hizmet alınmalı ve bütün maddeler kurala uygun şekilde eklenerek imzalanmalıdır.
VERASET İLAMI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
OKULA DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Dilekçe yazımı özel sektör ve devlet kurumlarına yazılabileceği gibi okul yönetimi için de yazılabilir. Öğrencilerin okul yönetimine karşı talep ve şikayetleri için yazılacak dilekçede temel dilekçe yazımı kuralları uygulanır. Başlıkta ilgili olan okulun adına yer verilirken, dilekçe sonunda "Saygılarımla arz ederim" ifadesi kullanılmalıdır.
SGK DİLEKÇE ÖRNEĞİ
SGK için dilekçe örneği hem işverenlerin hem de çalışanların ihtiyaç duyduğu bir yazıdır. SGK'ya yazılan dilekçe ile borç durumu hakkında bilgi talep edilebilir, var olan borçlara dilekçe yazılarak itiraz edilebilir. SGK dilekçe örneği araştıran kişiler burada temel dilekçe yazım kurallarını baz alabilir. Resmi bir kurum olan SGK'ya yazılan dilekçede başlık, istek - şikâyet, saygı ifadesi, tarih, iletişim bilgileri, imza ve belgelerin doğru bir şekilde yazılması gerekir. Kurallara uygun olmayan dilekçeler dikkate alınmadan, değerlendirme dışında tutulur.
DİLEKÇE ÖZELLİKLERİ
Dilekçe özelliklerine yazım sırasında dikkat edilmeli. Aksi halde kurallara uymayan dilekçeler geçersiz olarak kabul edilir. Dilekçe yazım kurallarında şunlara dikkat edilmelidir.