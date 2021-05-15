Erdoğan’ın Filistin diplomasisi

Türkiye, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek olmak için BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile tüm uluslararası kurumları harekete geçirmek üzere girişimlerini sürdürürken Başkan Erdoğan da 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan görüşmelerde, İsrail'in hukuk tanımazlığının ve insanlık dışı saldırılarının muhatabının bütün Müslümanlar olduğuna işaret etti. Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden BM Güvenlik Konseyi'nin meseleye müdahil olmasının önemli olduğunu ve Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde de çalışılması gerektiğini belirtti. Erdoğan şu liderlerle görüştü: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Rusya lideri Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Endonezya lideri Joko Widodo, Cezayir lideri Abdülmecid Tebbun, Özbekistan lideri Şevket Mirziyoyev, Pakistan Başbakanı İmran Han, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan lideri Sadır Caparov, Afganistan lideri Eşref Gani, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed.