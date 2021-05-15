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Haberler Gündem Haberleri "Gazze'de zulüm olmasa çocuklar lunaparka gidecekti"
Giriş Tarihi: 15.5.2021 13:13

"'de zulüm olmasa çocuklar lunaparka gidecekti"

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Gazze'de zulüm olmasa çocuklar lunaparka gidecekti

’in ’de çoluk çocuk demeden çok sayıda binayı ve sivilleri bombalamasına tepkiler çığ gibi artıyor. Gazze’de yaşanan katliamda özellikle çocuklara dikkat çeken Başkanı Dr. ise sosyal medya hesabından "Gazze'de zulüm var" etiketi ile yaptığı paylaşımında, “Eğer Gazze’de zulüm olmasaydı çocuklar bayramda lunaparka gideceklerdi. Babalar çocuklarına hediye alacaktı” dedi.

İsrail'in abluka altında bulunan Gazze'deki Filistin halkına 10 Mayıs'tan bu yana aralıksız sürdürdüğü saldırılara tepkiler çığ gibi artıyor. İsrail'in çoluk çocuk demeden sivillere yaptığı zulme kayıtsız kalmayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da tepki göstererek şehit edilen çocuklara dikkat çekti.

Başkan Yazıcı, sosyal medya hesabından enkaz fotoğraflarına lunapark, alışveriş merkezi, okul, oyuncak dükkânı, havuz gibi eklemeler yaparak, "Gazze'de zulüm var" etiketiyle, paylaştı. Başkan yazıcı Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

"Eğer Gazze'de zulüm olmasaydı; Çocuklar bayramda lunaparka gideceklerdi. Babalar çocuklarına hediye alacaktı. Aileler huzurla yaşayacaklardı. Öğrenciler karne sevinci yaşayacaklardı" dedi.

Başkan Yazıcı'nın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi görürken, kısa sürede binlerce RT ve beğeni geldi.

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"Gazze'de zulüm olmasa çocuklar lunaparka gidecekti"
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