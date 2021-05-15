Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, son 24 saatte 6 bin 659 yeni vaka tespit edildi.

136 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtalya'da Sağlık Bakanlığı'nın 15 Mayıs'ta açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 294 bin 686 koronavirüs testinde 6 bin 659 pozitif vaka tespit edildi. Son 24 saat içinde 136 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 124 bin 63'e yükseldi.

13 BİN 292 KİŞİ İYİLEŞTİ

Sağlık Bakanlığı, 13 bin 292 kişinin iyileştiğini ve toplam aktif Kovid-19 hastası sayısının 332 bin 830'a gerilediğini açıkladı. Salgının başından beri yeni tip koronavirüse yakalanan kişi sayısı ise toplamda 4 milyon 153 bin 374'e ulaştı.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası sayısı ise 55 azalarak bin 805'e düştüğü ülkede 15 Mayıs itibariyle 26 milyon 682 bin 630 doz Covid-19 aşısı uygulandı. 8 milyon 370 bin 461 kişinin her iki doz aşısı da tamamlandı.

