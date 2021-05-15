‘Kılıçdaroğlu küresel güçlerin hizmetinde’

Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partide nasıl yükseldiğini anlattı. Kılıçdaroğlu'nun küresel güç temsilcileri ile kurduğu ilişkilerin belgelerle ortaya konulduğunu kaydeden Ateş, "Dönemin ABD büyükelçisinin WikiLeaks belgelerinde yayınlanan telgrafından öğrendik. 'ABD'nin çıkarları için Deniz Baykal CHP'nin başından defedilip yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirilmelidir' deniliyordu. Baykal'ın istifasına yol açan komplodan birkaç ay önce İsveç merkezli Silk Road Enstitüsü'nün hazırladığı raporda bu işbirliği çok daha açık ortaya konmuştur. 'Deniz Baykal istifa etmek zorunda bırakılır. Onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa seçilir. Kılıçdaroğlu parti politikalarını değiştirir ve bununun üzerine Avrupa'daki bazı partiler tarafından desteklenir' planı harfiyen uygulandı" ifadesini kullandı.Ateş, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine gelmesinin ardından parti programının Ege, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, terör başta olmak üzere iç ve dış politikaları emperyal güçlerin talepleri ile uyumlu hale geldiğini kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden'ın henüz aday adayı olduğu dönemde söylediği "İstanbul belediye seçimlerini muhalefete biz kazandırdık. Önümüzdeki seçimlerde muhalefete daha açık destek vereceğiz" sözlerini anımsatan Ateş, "Kılıçdaroğlu, bunların hiç birine tek söz söyleyemedi" diye konuştu.