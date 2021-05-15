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Giriş Tarihi: 15.5.2021

Kriptolara tayin talimatı vermiş

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kriptolara tayin talimatı vermiş
İzmir'de 2006'da FETÖ üyesi bir mahrem imam tarafından düşürülen flaş belleğin otobüs şoförü tarafından Ege Ordusu Komutanlığı'na teslim edilmesinin ardından Adil Öksüz'ün talimatıyla örgütün İzmir yapılanmasında değişiklik yapıldığı ortaya çıktı. Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanmasında itirafçı olan mahrem imam M.A.D., içinde tam 5 bin subay ve astsubaya ilişkin çok gizli bilgilerin yer aldığı flaş bellekteki isimlerle bizzat 15 Temmuz darbe girişimini yöneten Adil Öksüz'ün ilgilendiğini anlattı. O dönem flaş belleğin düşürüldüğünü duyan Öksüz'ün gözlerinin dolduğunu kaydeden M.A.D., Öksüz'ün bellekte ismi geçen mahrem abilerin dilekçe verip tayin istemeleri talimatı verdiğini, İzmir yapılanmasının da bu olaydan sonra değiştirildiği ifade etti.
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Kriptolara tayin talimatı vermiş
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