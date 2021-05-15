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Giriş Tarihi: 15.5.2021 11:58

MSB açıkladı! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

MSB açıkladı! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

MSB: Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği 'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist 'miz tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada:

"Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz! Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadelerine yer verildi.

MSB açıkladı! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

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MSB açıkladı! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
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