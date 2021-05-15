MSB: Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi.



MSB'den yapılan açıklamada:



"Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz! Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadelerine yer verildi.

MSB açıkladı! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı