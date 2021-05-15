Örgütte depreme yol açtı! FETÖ'den flaş bellek talimatları





İfadesinde o dönem örgüt içerisinde yaşanan paniğe değinen M.A.D. "örgüte mensup asker şahısların ve sohbet yapan kişilerin arşivinin bulunduğu bir flaş belleğin mahrem imam tarafından düşürülüp bulan otobüs şoförünün ise askeriyeye teslim ettiğini öğrendim. Detayı öğrenmeye çalışınca tüm asker ve sohbet yapan kişilerin bu flaşta bilgilerinin olduğunu, detaylı bilgilerin buraya eklenildiğini ve benim kişisel bilgilerimin de doğal olarak orada olduğunu öğrendim ve bu duruma hem çok kızdım hem de yaptığımı düşündüğüm işten farklı şeylerin olduğunu gördüğüm için tedirgin oldum" dedi.