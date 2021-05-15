Pençe-Şimşek operasyonunda 1 asker şehit

Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde terör örgütü PKK tarafından açılan ateş sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar şehit oldu.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde arama tarama faaliyeti icra eden bir unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.Bakanlığın açıklamasında, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak kuzeyindeki Metina'da kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadeleri yer aldı.